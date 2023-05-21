نقطة تحول.. زيلينسكي يكشف عن لحظة حاسمة في مصير أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن هذه لحظة حاسمة لتأمين السلام لبلاده.

وأضاف زيلينسكي، خلال اجتماع يوم الأحد في قمة مجموعة السبع، “الآن لحظة حاسمة لمصير السلام في أوكرانيا ومستقبل النظام العالمي القائم على القواعد.. من المهم للغاية أن تتاح للعالم فرصة سماع صوت أوكرانيا في هيروشيما".

كما أشاد زيلينسكي بـ كيشيدا في حشد الدعم الدولي لأوكرانيا وشكره على المساعدة المالية التي قدمها لـ كييف.

والتقى الرئيس الأوكراني، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال القمة في هيروشيما.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن،، عن حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا، اليوم الأحد.