قال موقع “19FortyFive” الأمريكية، إن من الضروري بدء مفاوضات السلام لإنهاء الصراع الأوكراني، حيث سيتعين على كييف في نهاية المطاف قبول خسارة أراضيها السابقة.

وأوضح الموقع، أنه "نحن بحاجة إلى إجبار جميع الأطراف على الحضور إلى مؤتمر سلام والتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات، والتي بموجبها ستبقى أوكرانيا الشرقية وشبه جزيرة القرم مع روسيا".

وأشار إلي أن “نظام كييف، حتى مع الأخذ في الاعتبار الإمدادات من الولايات المتحدة، لا يملك الموارد اللازمة لتنفيذ هجوم ناجح”.

كما لفت الموقع الأمريكي الانتباه إلي أن سكان دونباس وشبه جزيرة القرم يريدون دائمًا أن يكونوا جزءًا من روسيا بسبب القرب الثقافي واللغوي مع موسكو.