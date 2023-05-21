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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مفاجئ.. شولتس يكشف عن حقيقة تجميد الحرب في أوكرانيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه عند البحث عن حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يجب ألا يكون هناك حديث عن تجميد الصراع.

وقال شولتس، في بيان حول قمة مجموعة السبع في هيروشيما، إن “الكثيرين يقدمون الآن مقترحات حول كيفية ضمان السلام والأمن، فضلا عن كيفية جعل من الممكن حل الوضع في أوكرانيا”.

وأضاف المستشار الألماني: "في الوقت نفسه، من المهم أيضًا أن نفهم أن هذا لا ينبغي أن يكون مرتبطًا بتجميد الصراع".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس تجميد الصراع في أوكرانيا في المستقبل المنظور بدلا من الضغط من أجل انتصار كييف.

وقال ثلاثة موظفين ومسؤول أمريكي سابق، لـ”بوليتيكو”، إن “مواجهة طويلة الأمد منخفضة الكثافة تجري مناقشتها حاليا في البيت الأبيض”.

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وقارن المسؤول السيناريو المحتمل بكيفية انتهاء الحرب الكورية في أوائل 1950 بهدنة، حيث لم يكن هناك اتفاق سلام رسمي، وتطالب كل من بيونج يانج وسيول بالسيادة على شبه الجزيرة الكورية بأكملها، مع منطقة منزوعة السلاح تفصل بين الجزأين.

وقال المصدر: “التوقف على غرار كوريا هو بالتأكيد شيء تمت مناقشته من قبل الخبراء والمحللين داخل وخارج الحكومة. إنه أمر معقول، لأن أيا من الطرفين لن يحتاج إلى الاعتراف بأي حدود جديدة والشيء الوحيد الذي يجب الاتفاق عليه هو التوقف عن إطلاق النار على طول خط محدد”.

وأوضح أن الفوائد التي ستعود على الولايات المتحدة تتمثل في أن الصراع المجمد سيكون أقل تكلفة بالنسبة للدول الغربية ويجذب انتباه الجمهور بشكل أقل، وبالتالي ضغط أقل لمساعدة كييف.

أوكرانيا شولتس المستشار الألماني مجموعة السبع كييف

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