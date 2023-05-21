طلب صادم لـ زيلينسكي من بايدن بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وبحسب خدمة زيلينسكي الصحفية، جاء طلب الزعيم الأوكراني، من بايدن على هامش قمة مجموعة السبع.

وقالت خدمة زيلينسكي الصحفية: "أشار رئيس الدولة إلى أهمية الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل انضمام بلدنا إلى التحالف".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن جميع حلفاء الناتو يتفقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوًا في الحلف.

من جانبه، شدد الكرملين على أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو من شأنه أن يخلق خطرًا كبيرًا جديدًا على روسيا.