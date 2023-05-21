زيلينسكي: السلام لن يحل إلا بخروج روسيا من أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن ما وصفه بالتهديد الأمني الروسي، سيؤدي إلى أزمات عالمية خلال المستقبل القريب.

وأضاف "زيلينسكي"، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الياباني، على هامش قمة مجموعة السبع، في مدينة هيروشيما، بثته "الصاهرة الإخبارية"، أن السلام لن يحل إلا بخروج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وأكد أن القوات الأوكرانية لا تزال موجودة في باخموت، نافيًا سيطرة روسيا على المدينة بالكامل، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد عزمه مواصلة دعم أوكرانيا عسكريًا، من خلال إرسال القاذفات المدفعية والمدرعات لأوكرانيا، فضلًا عن تدريب طياريها على استخدام طائرات "إف - 16".