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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: تلقيت تعهدات من أوكرانيا بعدم دخول إف-16 لمجال روسيا الجوي

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه تلقى تأكيدا قاطعا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدم استخدام الطائرات المقاتلة إف-16 التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا في الدخول إلى المجال الجوي الروسي.

واضاف بايدن للصحفيين قائلا:"إنه من الممكن استخدام طائرات إف-16 في أي موقع توجد به القوات الروسية داخل أوكرانيا”.

وصرح زيلينسكي، اليوم الأحد، بأنه واثق من حصول كييف على طائرات إف-16 من الغرب لمساعدتها في صد الهجمات الروسية واجتياحها الشامل لبلاده.

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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مُصرًا على أن واشنطن ستواصل دعم البلاد وستفعل كل ما بوسعها لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.

وحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، قال بايدن خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية، إن الحزمة ستشمل ذخيرة ونظم مدفعية وعربات مدرعة.

ويأتي التعهد الجديد بعد أيام من منح بايدن الحلفاء الغربيين الموافقة على إرسال طائرات إف -16 المتقدمة إلى أوكرانيا.

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