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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بايدن: قادة مجموعة السبع أكدوا مجددا التزامهم بعالم خال من التهديدات النووية

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن قادة مجموعة السبع أكدوا مجددا التزامهم بعالم خال من التهديدات من الأسلحة النووية، لافتا إلى أن زيارته إلى النصب التذكاري لهيروشيما يعد بمثابة تذكير قوي بالواقع المدمر للحرب النووية، والحاجة إلى السعي من أجل تحقيق السلام.


وأشار بايدن - خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال قمة مجموعة السبع - إلى "أهمية عدم الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية ومقاومة الإكراه الاقتصادي والتصدي للممارسات التي تعود بالضرر على العمال"، مشيدا بالقرار المشترك لدول مجموعة السبع؛ قائلا: "لا نتطلع إلى الانفصال، نتطلع إلى تقليل المخاطر والتنويع".


ووصف بايدن المحادثات التي أجريت في هيرومشيما بـ"البناءة والمهمة للغاية"، مبينا أنه عقد اجتماعات منفصلة مع كل من رئيس الوزراء الأسترالي أنتونى ألبانيز، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. 

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