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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب بعزله.. تصريحات بايدن عن أوكرانيا تثير غضب الأمريكيين

جو بايدن
جو بايدن

انتقد قراء حساب “تويتر” الخاص باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، تصريحات الرئيس جو بايدن، حول إمكانية تسليم مقاتلات أمريكية من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا في المستقبل.

وعقب قمة مجموعة السبع واجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في هيروشيما، أجاب بايدن، عند سؤاله عن إرسال طائرات مقاتلة، بشكل مراوغ أن هذا سيحدث، لكنه لم يستطع الكشف عن التفاصيل.

وكتب أحد المستخدمين: “الله في عون الأمريكيين!”.

وأضاف آخر: "الشعب الأمريكي لم يشترك في هذا".

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وكتب آخر: "كل ما يريده هو إطالة أمد الصراع.. بايدن سيدمر الولايات المتحدة".

اقيلوا بايدن

وأضاف آخر: "لم يعد أحد يسألنا، قرر شخص ما في القمة الاستمرار، واتفق الجميع بصمت".

وكتب آخر: "يا له من عار أن نستمع إلى كل هذا.. اقيلوا بايدن إذا لم يتوقف عن صرف أموال دافعي الضرائب في حروب لا معنى لها في الخارج".

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