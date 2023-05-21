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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون بأمريكا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل ولن تفعل ذلك أبدا.

وقال بايدن، قوله على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، "أمريكا لم تتخلف عن السداد قط ولم تتعثر في التزامات الديون ولن تفعل ذلك أبدا".

وأشار إلى أن أربعة من قادة الكونجرس الأمريكي يتفقون معه في عدم إعلان التقصير.

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وفي وقت سابق، لم  يستبعد بايدن احتمال حدوث تقصير، فقد وضع المسؤولية عن ذلك على الجمهوريين في الكونجرس.

وفي وقت سابق، قال المستثمر الأمريكي الشهير، جيم روجرز، إن  الدولار بدأ يفقد قوته لأن الولايات المتحدة هي أكبر مدين في العالم.

بايدن سداد ديونها الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي التخلف عن سداد

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