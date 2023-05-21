بايدن: ملتزمون بمواجهة التغيرات المناخية والتهديدات النووية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن دول مجموعة السبع متوحدة على هدف رئيسي، يتمثل في مواجهة التهديدات النووية على المستوى الدولي.

وأضاف "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي في قمة السبع، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هناك التزامًا واضحًا لدى المجموعة بالعمل على مواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على أن دول المجموعة معنية بالتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد أن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على تأمين سلاسل الإمداد الغذائي حول العالم، كما تم تخصيص 30 مليار دولار لإصلاح البنية التحتية العالمية.

وفيما يتعلق بمواجهة الصين، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تمثلها بكين لدول المجموعة، قائلًا: "سنعمل من أجل التصدي للاحتكار الاقتصادي الصيني".

وحول الملف الأوكراني، قال "بايدن" إنه من الضروري العمل على الوصول للسلام الذي يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل داعمة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.

وذكر أنه سيتم إرسال قاذفات مدفعية ومدرعات لأوكرانيا، كما سيُدرب طياروها على استخدام طائرات "إف - 16".

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي استعداد دول المجموعة لتخفيض الإنفاق العام لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تخفيض عجز الموازنة بنحو 1.7 مليار دولار.

ونوه بأن تخفيض الإنفاق الذي اتبعته بلاده أتى بثماره بشكل فعلي، لا سيما بعدما أدى ذلك لتوفير فرص عمل.

