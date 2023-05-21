عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن: ملتزمون بمواجهة التغيرات المناخية والتهديدات النووية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن دول مجموعة السبع متوحدة على هدف رئيسي، يتمثل في مواجهة التهديدات النووية على المستوى الدولي.

وأضاف "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي في قمة السبع، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هناك التزامًا واضحًا لدى المجموعة بالعمل على مواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على أن دول المجموعة معنية بالتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد أن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على تأمين سلاسل الإمداد الغذائي حول العالم، كما تم تخصيص 30 مليار دولار لإصلاح البنية التحتية العالمية.

وفيما يتعلق بمواجهة الصين، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تمثلها بكين لدول المجموعة، قائلًا: "سنعمل من أجل التصدي للاحتكار الاقتصادي الصيني".

وحول الملف الأوكراني، قال "بايدن" إنه من الضروري العمل على الوصول للسلام الذي يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل داعمة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.

وذكر أنه سيتم إرسال قاذفات مدفعية ومدرعات لأوكرانيا، كما سيُدرب طياروها على استخدام طائرات "إف - 16".

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي استعداد دول المجموعة لتخفيض الإنفاق العام لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تخفيض عجز الموازنة بنحو 1.7 مليار دولار.

ونوه بأن تخفيض الإنفاق الذي اتبعته بلاده أتى بثماره بشكل فعلي، لا سيما بعدما أدى ذلك لتوفير فرص عمل.
 

 

 

جو بايدن التغيرات المناخية الطاقة النظيفة الإمداد الغذائي الاوكراني الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان في مطار القاهرة

اليوم.. طرح أذون خزانة بـ 30 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية

لحظة استقبال الرئيس السيسي لسلطان عمان في مطار القاهرة .. فيديو

زيارة تاريخية لسلطان عمان إلى مصر .. فما أهميتها؟

كارثة بيئية.. نصف بحيرات الأرض تنكمش والجفاف يحاصرها| ربع سكان العالم يعيش في حوض جاف

أسعار الذهب الآن في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

ننشر اول صور لتشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا

قائد القوات البحرية يستقبل نظيريه السعودي والقطري لبحث التعاون المشترك.. صور

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ