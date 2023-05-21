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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

جو بايدن
جو بايدن

قال طبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غير قادر على أداء واجباته بسبب مشاكل معرفية تتعلق بالصحة العقلية، مشيرا إلي أنه يجب عليه أن يتحدث بجدية حول هذا الموضوع مع الأطباء.

وكتب جاكسون عبر “تويتر”، أن “بايدن، بالإضافة إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، ديان فينشتاين البالغة من العمر 90 عامًا وجون فيترمان الناجي من السكتة الدماغية، يهددون الولايات المتحدة بالمتاعب”.

وأضاف: "الحقيقة هي أنهم جميعًا غير قادرين معرفيًا وعقليا على القيام بعملهم. الأمن القومي لبلدنا على المحك! إنهم بحاجة إلى الجلوس وإجراء محادثات جادة مع أطبائهم وعائلاتهم".

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وفي وقت سابق، كتب ممثلو الحزب الجمهوري إلى بايدن برسالة تطالبه إما باجتياز اختبار استخباراتي أو رفض المشاركة في انتخابات عام 2024.

وكان البادئ بالرسالة هو جاكسون، ووقعها في المجموع 61 جمهوريًا، وأشاروا إلى أنه منذ أن أصبح بايدن رئيسًا، تم إرسال ثلاث رسائل مع طلبات مماثلة، لكن البيت الأبيض تجاهلها جميعًا.

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