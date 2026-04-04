إعادة التيار الكهربائي بعد زرع برجين للضغط العالي بقرية في سمالوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، انتهاء شركة الكهرباء من إعادة زرع 2 برج من أبراج الضغط العالي سقطا نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة اليومين السابقين وتسببت في انقطاع الكهرباء عن إحدي قري المركز .

قال عويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أنه بناء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بشأن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وإيجاد حلول مناسبة لها، ورصد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثه بعض المواطنين بانقطاع التيار الكهربائي عن قرية بني سمرج التابعة للوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة ، تم علي الفور تم التنسيق مع هندسة كهرباء غرب مدينة سمالوط إدارة الطوارئ والذي أوضح أن سبب إنقطاع الكهرباء بالقرية سقوط ٢ برج كهرباء ضغط عالي بسبب سوء الأحوال الجوية وتم زراعة ابراج اخري وشد الاسلاك الكهربائية عليها وعودة التيار الكهربائي مرة أخرى .

وأكد الغرياني، على استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز سمالوط في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتعامل الحاسم مع أي تعديات تعوق المرافق العامة أو تمثل خطراً على سلامة المواطنين.

