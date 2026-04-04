وصول حاتم صلاح إلى مسجد الرحمن الرحيم لتلقي عزاء والده.. صور

وسط حضور نجوم الفن ، وصل الفنان حاتم صلاح إلى مسجد الرحمن الرحيم لتلقي عزاء والده، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الأجواء، وحضور لافت من نجوم الفن والإعلام لمساندته في هذا المصاب الأليم.

وحرص عدد كبير من الفنانين والأصدقاء المقربين على التواجد داخل المسجد لتقديم واجب العزاء، والتعبير عن دعمهم الكامل لحاتم صلاح وأسرته، في لفتة إنسانية تعكس قوة العلاقات داخل الوسط الفني.

وبدا التأثر واضحًا على حاتم صلاح خلال استقبال المعزين، حيث استقبل الحضور بملامح يغلب عليها الحزن، متلقيًا كلمات المواساة والدعم من الحاضرين، الذين حرصوا على الوقوف بجانبه في هذا الظرف الصعب.

وشهد العزاء تنظيمًا ملحوظًا، حيث توافد المعزون منذ الساعات الأولى، في مشهد اتسم بالهدوء والالتزام، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.



أعمال حاتم صلاح



وكانت أحدث أعمال الفنان حاتم صلاح، فيلم “برشامة” الذي يعرض حاليا فى دور العرض السينمائي.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمره، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف شيرين دياب، خالد دياب، أحمد الزغبي وإخراج خالد دياب.

تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.