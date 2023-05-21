بعد سقوط باخموت.. قرار صادم من زيلينسكي يثير جدلا واسعا

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالذهاب إلى اليابان، على الرغم من الوضع الصعب للجيش الأوكراني بالقرب من باخموت أثار جدلا واسعا.

وأضافت الصحيفة: "من الغريب جدا أن زيلينسكي فر إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما في نهاية واحدة من أهم المعارك في أوكرانيا".

وأضافت: “كانت خسارة باخموت ضربة قوية لنظام كييف”.

وشددت على احتمال حدوث اضطرابات سياسية خطيرة في أوكرانيا على هذه الخلفية.

وأشارت إلى أن قرار الدفاع عن المدينة اتخذه الرئيس بنفسه خلافا لنصائح القادة العسكريين، وبالتالي، فإن الوضع الذي تطور في الجبهة قادر على التأثير على كل من التطور اللاحق للصراع والوضع السياسي الداخلي في أوكرانيا.