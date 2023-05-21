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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلنسكي: الدمار بسبب الحرب في أوكرانيا مشابه لما حدث في هيروشيما

صدى البلد

  قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم /الأحد/ إن الدمار الذي سببته الحرب في بلاده مشابه لما رآه في متحف السلام من صور الدمار الذي خلفته القنبلة الذرية في "هيروشيما".
وقال زيلنسكي - في مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- "بدلت الحرب كل شئ أمام أعيننا، لم يكن من المفترض أن يكون هناك حرب، وعلى مدار التاريخ خسرنا الكثير بسبب الحروب"، مضيفا أن بلاده تحترم السلام ومن يعلي قيمته في أنحاء العالم.
كما أكد أن بلاده تواجه تهديدا كبيرا من قبل روسيا التي تحاول السيطرة على أراضي بلاده ومحو مواطني البلاد وثقافتهم وتهاجم القرى والمدن، مضيفا أنه السلم سيتحقق بعد هزيمة روسيا. 
وحول الأنباء عن سيطرة روسيا على مدينة "باخموت" قال زيلنسكي إنه لا يمكنه مشاركة معلومات حول تكتيكات الجيش والمقاتلين إلا أنه لا يمكن لروسيا أن تحتل بلاده أو تفوز بالحرب، مضيفا "أفرادنا ينفذون مهمة كبيرة الآن.. هم الآن في باخموت.. لن أقول أين بالتحديد، لكن باخموت ليست محتلة من قبل روسيا حتى اليوم".
وتابع أنه في حال عدم محاسبة روسيا سيتحول الغرب إلى حطام، كما لن يطبق القانون الدولي أبدا إذا سمح لها بالسيطرة على أي من المناطق التي تحتلها. 
وأضاف أنه يجب أن تتوقف روسيا عن ابتزاز العالم بالأسلحة النووية والإشعاعية وأن تسلم محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها.
وأعرب زيلنسكي عن امتنانه للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية حصول بلاده في المستقبل القريب على طائرات F-16 من أمريكا ودول الحلفاء لتقوية الغطاء الجوي الأوكراني، كما من المقرر أن يتلقى الطيارون الأوكرانيون التدريب على الطائرات قريبا.

 

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