مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة فتاة إلقاء نفسها من شرفة منزلها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بمحاولة إلقاء نفسها من شرفة أحد المنازل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة الظاهرة بالمقطع (مقيمة بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج)، وباستدعاء شقيقها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) وبسؤاله أقر بأنه حال تواجد شقيقته "الظاهرة بالمقطع" بالمنزل محل سكنه قامت بمحاولة إلقاء نفسها من الشرفة إلا أنه تمكن من السيطرة عليها، وأضاف بأنها تعانى من إضطربات نفسية، وقدم ما يفيد سابقة حجزها بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بسوهاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.