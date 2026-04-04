المالية: نمتلك سيناريوهات لمواجهة الأزمات وشجاعة لتصحيح المسار بشفافية

قال أحمد كجوك، وزير المالية؛ إن المجموعة الاقتصادية ملتزمة بدراسة وتقييم و تصويب مسارات رؤية التنمية الشاملة عند إعداد أو العمل بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن الوزارة بإعتبارها أحد ركائز المجموعة الاقتصادية؛ تستمع بشكل مستمر لكافة المقترحات والملاحظات التي يتم تقديمها من قبل الخبراء والمفكرين والمستثمرين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي؛ مؤكدا أن الوزارة تمتلك شجاعة تصويب وتعديل كافة الاجراءات بكل شفافية ووضوح وبما يراعى مصالح الاقتصاد القومي والمواطنين.

وأشار وزير المالية إلى امتلاك الوزارة لسيناريوهات عدة للتعامل مع الأزمات وتقوم بدراسته و تقييمها في ظل العمل بها، مؤكدًا أن عمليات اعداد و تنفيذ الموازنة تقوم على افتراضات ومحددات وأولويات محددة الأهداف .

وأوضح أن هذه المسارات جاهزة بأكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة,

وأكد وزير المالية أن هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا، حيث نستهدف تحفيز النمو والتنمية؛ بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر، ونعمل على الاستفادة من «الفرص البديلة» للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.