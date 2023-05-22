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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدمني شوبينج|هذه الأبراج تحرص على تحديث خزانة ملابسها كل موسم

مدمني شوبينج|هذه
مدمني شوبينج|هذه الأبراج تحرص على تحديث خزانة ملابسها كل موس

تميل بعض الأبراج إلى تحديث خزانة ملابسها بشكل متكرر في كل موسم، إنهم يحبون الاحتفاظ بها مليئة بالملابس المعاصرة والأحذية المتطورة والملابس الجديدة المذهلة.
هناك بعض الأبراج  التي تستخدم ملابسها لتكوين الانطباع الصحيح، إنهم يريدون أن يكون الأمر الذي يجعل الأشخاص يتطلعون إلى شعورهم بالأناقة ويرغبون في التحدث إليهم، يتفوقون دائمًا على الآخرين بملابسهم وإكسسواراتهم. 

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ألقِ نظرة على الأبراج التي تذهب لخزانة مليئة بالزي الجديد كل موسم:
برج السرطان
إنهم الأشخاص الذين لديهم جميع إكسسواراتهم متطابقة لإكمال ملابسهم. بعد ذلك ، سواء كان ذلك عبارة عن قبعة مزهرة أو مشبك على أحذيتهم ، كل شيء سوف يتطابق من الرأس إلى أخمص القدمين ، مما يرفع من أسلوبهم إلى مستوى جديد تمامًا،  يتمتع السرطان بمظهر رائع وهو على استعداد لدفع جزء كبير من رواتبه ليبدو أنيقًا، وعلى الرغم من أن هذا البرج المائي يريد أن يترك انطباعًا جيدًا لدى الأشخاص، يريد مواليد السرطان ببساطة أن يظهروا بمظهر جميل وأن يكونوا مرتاحين في كل ما يرتدونه، لكن هذا لا يمنعهم من ميلهم إلى التسوق كل شهرين، عادة ما يراقبون المبيعات في كل متجر في المدينة ويقومون بتخزين مجموعات جديدة كل موسم.
برج العذراء
غالبًا ما تشعر هذه الأبراج بالملل من محتويات خزانة ملابسها. لذلك يرغبون في تجارب تسوق جديدة كل يوم. 
- برج الحوت
إنهم نوع الأشخاص الذين يمكنهم إنشاء مظهر كلاسيكي لا مثيل له من بين ثلاث قطع ملابس عادية، هذه العلامة المائية رائعة في إنشاء الأزياء وخلط العناصر ومطابقتها بدلاً من اتباع أسلوب المشاهير، هذه هي الطريقة التي يدلي بها الحوت في كل مرة يخرجون فيها من الباب، إنهم يحبون التسوق لشراء خزانة ملابس جديدة مليئة بالملابس كل موسم، عندما يشترون أي شيء ، سواء كان أحذية أو ملابس ، فإن برج الحوت يتأكد من أنه جيد الصنع وسيظهر دائمًا على الموضة، علاوة على ذلك ، لن يمانعوا في عكس الاتجاهات الحالية لشراء شيء أساسي وطويل الأمد، يضعون معايير الموضة الخاصة بهم ويخالفونها عن طيب خاطر.
-برج الجدي
ربما يتمتع زميلك في العمل في الجدي بحس رائع في الموضة، عندما يدخلون غرفة الاجتماعات ، لا يمر الجدي مرور الكرام. علاوة على ذلك ، فإن هذا البرج لا يخشى الاتجاهات الأكثر جرأة، سيرتدون أي شيء ليكونوا على اطلاع دائم في الواقع ، قد تؤدي مهارتهم في التصميم إلى تحويل قطعة من القماش التي تعتقد أنها قطعة عادية من الساتان إلى قطعة أزياء مذهلة، لديهم حقًا طعم رائع وإحساس رائع بالذكاء وعين رائعة، إنهم يقدرون الملابس الراقية التي لا تشوبها شائبة والأقمشة الرائعة لذلك ، فإنهم يتسوقون كل موسم لتباهي بالملابس المميزة التي تناسب الطقس بشكل مثالي،  برج الجدي هو الرمز الطبيعي أو الرائد الذي يطمح إليه الكثيرون، لكن خزانة ملابسهم تفيض دائمًا بالأزياء.
 

الأبراج برج السرطان برج العذراء - برج الحوت -برج الجدي

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