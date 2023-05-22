معوض: كولر سيطر على غرفة ملابس الأهلي.. وحزين لما يحدث مع أيمن أشرف

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي استعاد مستواه بعد تجهيزه بدنيًا بشكل جيد، مشيرا إلى أن معظم لاعبي الفريق ظهروا بمستوى طيب خلال الفترة الماضية، وأصبحت المستويات متقاربة وهو أمر يحسب للمدير الفني مارسيل كولر.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي حالفه عامل التوفيق في دور المجموعات، ولكنه استغل الفرصة وفاز على القطن والهلال، ثم تخطى الرجاء والترجي، ليثبت أنه فريق قوي من أفضل الفرق في قارة افريقيا، ولكن مواجهة الوداد المغربي صعبة للغاية وتحتاج لمجهود جبار من كل اللاعبين".

وأضاف: "هناك التزام تكتيكي ظهر على اللاعبين بسبب تعليمات كولر الفنية خصوصا في الناحية الدفاعية وكل اللاعبين الأطراف تعود لمساندة الخط الخلفي مثل عبدالقادر وحسين الشحات وتاو، وكولر رغم قيامه بالسيطرة على غرفة ملابس النادي الأهلي، لكن حزين لما يحدث مع أيمن أشرف واستبعاده المتكرر من المباريات".

وواصل: "أيمن أشرف يستحق الحصول على فرصة، هناك قسوة في التعامل معه من جانب كولر، كل اللاعبين حصلت على فرص المشاركة ما عدا ايمن".

وزاد: "مواجهة الذهاب سوف تحسم مصير البطولة، والخروج بالتعادل سيكون نتيجة صعبة على الأهلي، وقتها سيكون من الصعب حسم اللقب في المغرب، والوداد سيترك الاستحواذ للأهلي في المباراة مثلما فعل أمام صن داونز".

وأتم: "حسين الشحات تعامل بشكل جيد مع كرة الهدف الذي سجله في شباك الترجي".