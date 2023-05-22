استغني عنها فورا.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

تشكو العديد من ربات المنزل بوجود علامات زرقاء بالدجاجة وخصوصا بالأجنحة.

وأكدت الدكتورة شيرين زكي وكيل النقابة العامة للبيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء أن كدمات الأجنحة في الدواجن شيء شائع وطبيعي ويرجع لعدة أسباب منها التعامل الخاطئ مع الطيور أثناء الإمساك بها ، تكدس الطيور في أقفاص ضيقة ، عملية نقل الطيور ، أو بسبب آلات نزع الريش .

وأشارت الي ان كدمة الأجنحة لو بسيطة لا توجد مشكلة من استهلاك الجناح، أما إذا كانت الكدمة شديدة يحتقن بسببها الدم في الجناح فيتحول لونه للأرجواني أو الأزرق فالأفضل الاستغناء عن الأجنحة في تلك الحالة واستهلاك باقي الدجاجة .

وتابعت شيرين أجنحة الدجاج ورقابها آمنة للاستهلاك وكل ما يثار بشأن خطورة تناولها لأنها مكان حقن الدجاج بالهرمونات مجرد شائعات.