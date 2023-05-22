عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استغني عنها فورا.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

صدى البلد

تشكو العديد من ربات المنزل  بوجود علامات زرقاء بالدجاجة وخصوصا بالأجنحة. 

وأكدت الدكتورة شيرين زكي وكيل النقابة العامة للبيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء أن  كدمات الأجنحة في الدواجن شيء شائع وطبيعي ويرجع لعدة أسباب منها التعامل الخاطئ مع الطيور أثناء الإمساك بها ، تكدس الطيور في أقفاص ضيقة ، عملية نقل الطيور ، أو بسبب آلات نزع الريش  .

 

 

وأشارت الي ان كدمة الأجنحة لو بسيطة  لا توجد مشكلة من استهلاك الجناح، أما إذا كانت الكدمة شديدة يحتقن بسببها الدم في الجناح فيتحول لونه للأرجواني أو الأزرق فالأفضل الاستغناء عن الأجنحة في تلك الحالة واستهلاك باقي الدجاجة  .

 

وتابعت شيرين أجنحة الدجاج ورقابها آمنة للاستهلاك وكل ما يثار بشأن خطورة تناولها لأنها مكان حقن الدجاج بالهرمونات مجرد شائعات.  

اجنحة الدجاج الهرمونات كدمات بالدجاج دجاج محقون بالهرمونات دجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

قرار مفاجئ يحمل بشرى للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

خبير يكشف سبب العطل الكبير فى الإنستجرام أمس

مستقبلها على المحك .. مخالفة سرعة تضع وزيرة الداخلية البريطانية في ورطة

العمل العربية تهدي الوزير حسن شحاتة درع المنظمة

بعد توقف 15 عاما .. هل يعيد الحوار الوطني الحياة لانتخابات المحليات؟

لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

من حذفها للتبرع بـ300 ألف جنيه.. قصة صورة فتحت النيران على محمد رمضان

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ