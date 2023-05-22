الوزير المفوض: العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تمتد إلى عهد الفراعنة|فيديو

أكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض، أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تمتد منذ 3 آلاف عام منذ عهد الفراعنة، مضيفاً أن هناك بعض أثار الفراعنة في سلطنة عمان.

وأضاف منجي بدر ، أثناء استضافته مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن القمة العربية التي عقدت في جدة منذ أيام قليلة، تتكامل مع القمة السابقة التي عقدت في يونيو2022 في الجزائر.



وأشار الوزير المفوض، إلى أن العلاقات بين مصر وعمان، تتميز بعمق ثقافي و عمق تاريخي، و إقتصادي، مؤكداً أن هناك أكثر من 380 ألف مصري يعمل في عمان.