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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قبل اجتماعه بأيام.. الأعلى للثقافة يعلن عن القوائم القصيرة المرشحة لجوائز الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمى عن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق).

 وتضم القوائم القصيرة الأسماء التي انتهت إليها لجان الفحص فى المجالات الثلاثة (الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية)، والتى سيصوت عليها المجلس خلال اجتماعه التاسع والستين المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الحالى.

وذلك على النحو التالى:

أولاً: المرشحين لجائزة النيل للمبدعين المصريين


فى الفنون:
أ.د/ عبد السلام عيد
الفنان/ يحيى الفخرانى
(التنافس على جائزة واحدة)

فى الآداب: 
الشاعر/ محمد إبراهيم أبو سنة
المرحوم أ. د/ محمد عنانى
(التنافس على جائزة واحدة)

فى العلوم الاجتماعية
أ.د/ صابر عرب
أ.د/ على الدين هلال
(التنافس على جائزة واحدة)

ثانيًا: المرشحين لجائزة النيل للمبدعين العرب
الفنان/ ضياء عزاوى (العراق)
أ.د/ عبد الله الغذامى (السعودية)
(التنافس على جائزة واحدة)

 

ثالثًا: المرشحين لجوائز الدولة التقديرية
فى الفنون
أ.د/ أشرف زكى
أ.د/ دليلة الكردانى
أ.د/ مجدى البيلى
أ/ نهى برادة
أ/ هانى شنودة
أ.د/ هناء ضاحى
(التنافس على ثلاث جوائز)


فى الآداب
المرحوم أ.د/ عبد الرحيم الكردى
أ/ هالة البدرى
أ.د/ صابر عبد الدايم
أ.د/ أحمد يوسف
أ/ حسين القباحى
أ.د/ أحمد تيمور
(التنافس على ثلاث جوائز)

فى العلوم الاجتماعية
أ.د/ إسماعيل جمعة
أ.د/ السيد فليفل
أ.د/ الغريب زاهر
أ.د/ حسام لطفى
أ.د/ حسن السعدى
أ/ صلاح سالم
أ.د / عادل عبدالله
المستشار/ عبد المجيد محمود
(التنافس على أربع جوائز)

رابعًا: المرشحين لجائزة الدولة للتفوق
فى الفنون
المخرج/ أحمد إسماعيل
أ.د/ رانيا يحيى
السيناريست/ عمرو سمير عاطف
الفنان/ فتحى عفيفى
(التنافس على جائزتين)

فى الآداب
أ/ حسن عبد الموجود
أ/ فتحى عبد السميع
الروائى/ محمد إبراهيم طه
المرحوم أ. د/ مصطفى سليم
(التنافس على جائزتين)

فى العلوم الاجتماعية
أ.د/ أحمد رجب
أ.د/ السيد سليمان
أ.د/ حسن سلامة
أ.د/ خلف الميرى
أ.د/ محمد المنسى
أ.د/ هناء الجوهرى
(التنافس على ثلاث جوائز)

ومن الجدير بالذكر أن الأخذ بالتصويت على قوائم قصيرة صدر العمل به فى عام ٢٠١٧ وتم تطبيقه فى العام التالى ٢٠١٨.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني جوائز الدولة وزيرة الثقافة

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