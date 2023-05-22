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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نفس الإمكانيات والشكل.. انستجرام يطلق تطبيقا منافسا لـ Twitter قريبا

انستجرام
انستجرام

تخطط إدارة انستجرام التابعة للشركة الأم "ميتا" لإطلاق منافس جديد لموقع المدونات القصيرة الشهير تويتر Twitter. تعمل انستجرام على تطبيق مشابه لتويتر.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يمكن أن يطلق انستجرام قريبًا جدا تطبيق Twitter المنافس الخاص به، بالنسبة لأولئك غير المطلعين على حدة التنافس بين منصات التواصل الاجتماعي، فإن Twitter ما زال يحتل المركز الأول في ميزة التدوينات القصيرة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي وهو معروف جيدًا بتصميمه المستند إلى كتابة الرسائل النصية بشكل أساسي. لكن هذه المنصة قد تواجه منافسا قويا لأن  Instagram  يطور تطبيق جديد.

انستجرام 

تعمل العلامة التجارية الأمريكية لوسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة  Meta  على التطبيق الخاص بها والذي سيسمح للمستخدمين بنشر ما يشبه التغريدات النصية القصيرة، من المفترض أن يسمح المنشور الواحد بعدد أحرف يصل إلى 500 حرف.

يضيف التقرير أيضًا أن المستخدمين سيكونون قادرين على إرفاق وسائط أخرى مع النص مثل الروابط لجهات خارجية والصور ومقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى خمس دقائق بعيدًا عن المنشورات النصية. 

سيسمح لك التطبيق الجديد المملوك لـ انستجرام بالتفاعل مع المنشورات النصية الأخرى وإعطاء رد فعل عليها وإعادة نشرها في حسابك على غرار ما تسمح به تويتر من ريتويت للتغريدة، وهي كلها صفات تبدو شبيهة جدا بنفس إمكانيات تويتر في شكله الحالي ، إن لم يكن متطابقًا تمامًا من حيث تصميم الواجهة. 

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تشمل التفاصيل المهمة الأخرى التي تم تسريبها عن المشروع الجديد لـ "ميتا"، موجزًا مركزيًا مشابهًا للموجود في العصفور الأزرق وإنستغرام، يعرض المحتوى الموصى به ومنشورات المتابعين. 

سيصل هذا التطبيق للمستخدمين ليكون على علاقة وثيقة وترابط في عمله مع تطبيق Instagram بالإضافة إلى السماح لك بمزامنة حساب Instagram الخاص بك مع التطبيق الجديد حتى يسهل على المستخدمين طريقة الدخول و إنشاء حساب، ولتجنب متاعب إنشاء ملف تعريف جديد. بمعنى أوضح يمكنك أن يكون لديك حساب في التطبيق الجديد وتسجيل الدخول من خلال حساب انستجرام الحالي.

انستجرام Twitter ميتا تويتر Instagram

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