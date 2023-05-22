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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تغريم شركة ميتا 1.3 مليار دولار بسبب نقل بيانات عملائها في أوروبا إلى أمريكا

Meta
Meta

غرم منظمو الاتحاد الأوروبي  شركة  ميتا Meta الأمريكية، المالكة لمنصة فيسبوك، مبلغًا قياسيًا قدره 1.2 مليار يورو (أي ما يعادل 1.3 مليار دولار) لنقل البيانات الشخصية لحسابات Facebook من الاتحاد الأوروبي إلى خوادم في الولايات المتحدة.

وفقا لتقرير موقع "سي إن إن" أعلن مجلس حماية البيانات الأوروبي عن الغرامة المالية الخاصة بـ ميتا في بيان رسمي له اليوم الإثنين، قائلاً إنه جاء عقب تحقيق موسع أشرفت عليه لجنة حماية البيانات الأيرلندية، المنظم الرئيسي الذي يشرف على عمليات Meta في أوروبا.

Meta 

وفقا للتقرير تعتبر هذه الغرامة هي الأكبر من نوعها التي تُفرض على الإطلاق بموجب قانون أمن وخصوصية البيانات الجديد في أوروبا والمعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات، كما تم إجبار  Meta بوقف معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين في خوادم الولايات المتحدة في غضون 6 أشهر.

علق أندريا جيلينك ، رئيس مجلس حماية البيانات الأوروبي ، إن انتهاك ميتا للقانون "خطير للغاية لأنه يتعلق بعمليات نثقل بيانات المستخدمين بطريقة منهجية ومتكررة ومستمرة".

لدى فيسبوك ملايين المستخدمين في الكتلة الأوروبية، لذا فإن حجم البيانات الشخصية المنقولة من القارة الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هائلا، وكما أن الغرامة الغير مسبوقة هي إشارة قوية للمنظمات الأوروبية على عدم التهاون مع الانتهاكات الجسيمة لمنصات التواصل وأنه سيكون لكل انتهاك عواقب بعيدة المدى.

فيما أعلنت شركة ميتا ، التي تمتلك أيضًا تطبيقات  واتس آب  WhatsApp و انستجرام  Instagram ، إنها ستستأنف الحكم ، بما في ذلك حجم الغرامة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تعطيل فوري للمعلومات المنقولة من فيسبوك في أوروبا إلى أمريكا.

وقالت ميتا إن جذر المشكلة ينبع من "تضارب في القوانين" بين ما تقره الولايات المتحدة بشأن الوصول إلى البيانات وحقوق الخصوصية للأوروبيين وبين قوانين الاتحاد الأوروبي.

ميتا Meta الاتحاد الأوروبي اوروبا الولايات المتحدة WhatsApp Instagram

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