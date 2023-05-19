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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

ديزاين مختلف.. شوف واجهة المستخدم الجديدة لـ WhatsApp التجريبي

WhatsApp
WhatsApp

تستمر شركة "ميتا" Meta في تطوير تطبيق الدردشة الفورية "واتس آب"، لا تفوت الشركة شهرين أو ثلاثة دون الإعلان عن مزايا جديدة، وآخرها الإعلان عن نسخة تجريبية جديدة بواجهة مستخدم مختلفة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يعمل واتس آب WhatsApp حاليًا على تصميم جديد لقائمة الرسائل أو الـ Menu الخاصة به، سيعاد تصميمها بالكامل وهي حاليا قيد الاختبار وتقدم مظهرًا جديدًا لشكل واتساب WhatsApp المتعارف عليه، مع مزيد من الخيارات التي تظهر عند النقر على رسالة لتحديدها

WhatsApp 

 في الإصدار الأحدث الحالي من  WhatsApp  عندما تنقر باستمرار ولفترة كافية  على رسالة لتحديدها ، لا يتم عرض سوى عدد قليل من خيارات الرموز التعبيرية لردود الفعل ، بينما يتم وضع خيارات أخرى مثل الحذف وإعادة التوجيه في شريط الأدوات العلوي.

تصميم قائمة جديدة تخص الرسائل في WhatsApp مشابه لنظام "آي أو إس" iOS الخاص بشركة آبل، الإصدار الحديث يحمل رقم 2.23.11.4 ، حيث تم رصد قائمة الرسائل الجديدة للمرة الأولى. يشبه التصميم الجديد قائمة السياق الموجودة في التطبيق الخاص بنسخة الـ iOS. تتضمن قائمة خيارات النقر على الرسالة الحذف وإعادة التوجيه والرد ومزيد المعلومات في قائمة منسدلة ، ولا تزال الرموز التعبيرية تظهر أعلى الرسالة.

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القائمة الجديدة لا تزال قيد التطوير ومتاحة فقط في نسخة البيتا الاختبارية لعدد قليل من المستخدمين. يشير هذا التغيير إلى أن WhatsApp يهدف إلى تحقيق تناغم التصميم عبر أنظمة التشغيل المختلفة وإضفاء لمسة عصرية على واجهة التطبيق.

بالإضافة إلى إعادة تصميم قائمة الرسائل، يقدم WhatsApp العديد من الميزات الجديدة، منها المزية المثيرة للجدل وهي قفل دردشات مختارة لتأمين المحادثات من عيون الفضوليين، ومزايا جديدة لإجراء استطلاع للرأي، والتسميات التوضيحية والدعم متعدد الأجهزة الذي يسمح للمستخدمين باستخدام نفس الحساب على ما يصل إلى أربعة هواتف.

WhatsApp واتس اب ميتا تطبيق Meta iOS آي أو إس آبل

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