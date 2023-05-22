صافرات الإنذار تدوّي بـ7 مناطق أوكرانية تخوفا من هجوم روسي

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الإثنين، حالة التأهب الجوي وأطلقت صافرات الإنذار في سبع مناطق بشرق وشمال ووسط أوكرانيا، تخوفا من شن هجمات روسية.

وحسب وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في منطقة خاركيف، وتم الإعلان عن إنذار في مناطق سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، تشيركاسي، كيروفوجراد، تشيرنيهيف، وكذلك جزء من زابوريجيا الذي تسيطر عليه كييف.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن الإنذار عدة مرات في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، ثم تم إلغاؤه في وقت لاحق.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.