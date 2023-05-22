حط هدفك قدامك.. رسالة من وزير النقل للشباب

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه بعد تخرجه من كلية الفنية العسكرية، كان يتمنى أن يصبح مدير سلاح المهندسين .

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" امنيتي منذ أن كنت ملازم أول أن أصبح مدير سلاح المهندسين وسعيت إلى تحقيق هدفي وتحقق بالفعل".

وأضاف كامل الوزير :" كنت من أوائل دفعتي وخرجت في تشكيلات عسكرية واشتغلت في انشاءات طرق وإنشاء الكباري ".

ووجه كامل الوزير نصيحة للشباب قائلا:" بقول لكل الشباب يجب ان تضعوا هدف أمامكم وتسعون إلى تحقيقه".

وتابع كامل الوزير :" تحقيق أي هدف يحتاج إلى جهد وعمل مستمر وقد يواجه الفرد صعوبات في مشوار تحقيق الهدف لكنه عليه أن يتغلب عليها ".