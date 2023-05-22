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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حط هدفك قدامك.. رسالة من وزير النقل للشباب

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه بعد تخرجه من كلية الفنية العسكرية، كان يتمنى أن يصبح مدير سلاح المهندسين .

 

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وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" امنيتي منذ أن كنت ملازم أول أن أصبح مدير سلاح المهندسين  وسعيت إلى تحقيق هدفي وتحقق بالفعل".

 

 وأضاف كامل الوزير :" كنت من أوائل دفعتي وخرجت في تشكيلات عسكرية  واشتغلت في انشاءات طرق وإنشاء الكباري ".

 

 ووجه كامل الوزير نصيحة للشباب قائلا:"  بقول لكل الشباب يجب ان تضعوا هدف أمامكم وتسعون إلى تحقيقه".

 

 وتابع كامل الوزير :" تحقيق أي هدف يحتاج  إلى جهد وعمل مستمر وقد يواجه الفرد صعوبات في مشوار تحقيق الهدف لكنه عليه أن يتغلب عليها ".

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