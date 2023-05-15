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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يبحث مع السليطي إدارة شركة قطرية لمشروع الأتوبيس الترددي BRT

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

التقى الفريق مهندس  كامل الوزير -وزير النقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري  لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين  في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في قطاع النقل البحري  وهو ما أكده وزير النقل القطري  مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد وفقا لأحدث النظم العالمية مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل الموانئ .

وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل  المصرية وشركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار  والخاصة بوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك والبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ.

 

كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

 

وأكد وزير النقل خلال اللقاء أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في  هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وفي ختام الاجتماع تم مناقشة طلب إحدى الشركات القطرية التي تعمل في مجال النقل الحضري إدارة وتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة الجاري تنفيذها في مصر.
 

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