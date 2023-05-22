عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النقل العام: مؤتمر المناخ شهد مشاركة 230 أتوبيس كهرباء منها 170 للهيئة

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هية النقل العام، إن مؤتمر المناخ شهد مشاركة 230 أتوبيس كهرباء منهم 170 للهيئة، وتم توقيع بروتوكول لتحويل 1962 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، يوجد اتوبيسات تسير فى شوارع القاهرة هى نفسها التى تسير فى شوارع لندن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".

وتابع مصطفى:" وتم إنشاء عدد محطات غاز لاتوبيسات الهيئة، على أن يستفيد منها الجمهور أيضآ، ومتوقع أن تدر العام المقبل 20 مليون جنيه، وهناك توجيه بنقل جميع الجراجات خارج الكتلة السكنية، على أن تكون الجراجات الجديدة بمواصفات خاصة، وفى إطار تعظيم مواردها الهيئة، الإعلانات على الاتوبيسات تدر دخل للهيئة، وتم إنشاء عدد من أبراج شبكات المحمول لتعظيم الموارد".

مؤتمر المناخ الغاز الطبيعى البيئة لجنة الادارة المحلية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي يتسبب في أزمة لـ"بي بي سي".. تفاصيل

رئيس النقل العام للنواب: 24% حافز للسائق والمحصل يوميا من التذاكر

في السوبر الإفريقي والبطولة العربية.. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

الصحة العالمية تصدم الجميع : الوباء المحتمل يقترب

الضرائب وحجم التبادل التجاري.. اتفاقيات اقتصادية جديدة بين مصر وعُمان ودعم الاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ