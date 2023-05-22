شبه جزيرة القرم ترد على واشنطن بعد السماح لأوكرانيا بضربها

قال رئيس مجلس الدولة في شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، اليوم الاثنين، إن موافقة واشنطن على الضربات العسكرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، لن تغير بأي حال من الأحوال الحياة اليومية بها، لأن هذه الأنواع من التهديدات أصبحت شائعة من نظام كييف، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف كونستانتينوف: ‏"مهمتنا هي تعزيز قدراتنا الدفاعية، وأنا متأكد من أن وزارة الدفاع الروسية تفعل ذلك بالضبط"، لافتا إلى أن جميع الخدمات والوسائل الدفاعية في شبة جزيرة القرم تعمل.

وتابع: "أننا نعيش تحت تهديد الهجمات الإرهابية من نظام كييف منذ تسع سنوات، نحن معتادون على ذلك، هذا هو السبب في أن شبه جزيرة القرم تعيش وتعمل وتزدهر وسيستمر في الازدهار، على الرغم من أي تصريحات من قبل جيك سوليفان وغيره من المسؤوليين الأمريكيين".

‏وشدد كونستانتينوف على أن أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية لمهاجمة الأراضي الروسية دون أي إذن رسمي من الدول الغربية، مضيفا: "في الواقع، إنهم لا يترددون في استخدام جميع أنواع الأسلحة لشن هجمات إرهابية ضد المدنيين الروس. لماذا يحتاجون إلى موافقة الأمريكيين إذا كانوا يتجاهلون كل هذا بشكل واضح؟ تماما كما تجاهلوا حرب أوكرانيا الإرهابية التي استمرت ثماني سنوات ضد السكان المدنيين في دونباس".‏

‏وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان لشبكة لـ "سي.إن.إن"، إن الولايات المتحدة لم تضع أي قيود على استخدام أوكرانيا لأسلحتها في شن ضربات على شبه جزيرة القرم لأنها تعتبر جزءا من أوكرانيا.‏