اعتراف رسمي.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بشأن تفجير شبه جزيرة القرم

قالت المخابرات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن سكة الحديد المستهدفة في شبه جزيرة القرم كانت تغذي القوات الروسية في أوكرانيا بالعتاد والذخيرة، وذلك في إشارة واضحة على ضلوع كييف في تفجير خط السكة الحديد الروسية.

وكانت قد أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن خروج قطار يحمل بضائع وحبوب عن مساره في شبه جزيرة القرم.

وكانت قد أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في شبه جزيرة القرم أدي إلي توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول.

ومن جانبه، أعلن مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم، عن توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول بعد وقوع انفجار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود خلال الليل، وفقا لرويترز.

كما قال مسؤول روسي، إن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيرة في شبه جزيرة القرم خلال الليل، دون تقديم تفاصيل.