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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القرم.. تفوق روسيا في البحر الأسود يثير مخاوف حلف الناتو

البحر الاسود
البحر الاسود

قالت مجلة “سبيكتيتور”، إن القواعد البحرية في شبه جزيرة القرم تمنح روسيا التفوق في البحر الأسود، الأمر الذي يجبر دول حلف الناتو على زيادة وجودها في المنطقة.

وأوضحت المجلة، أنه “طالما أن القوات الروسية منتشرة في شبه الجزيرة، فإن البحر الأسود سيظل خاضعًا لإرادة وقدرة موسكو على التهديد والقمع".

وقالت: “لطالما اعتبر التحالف منطقة البحر الأسود خطًا أماميًا”.

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وأوضحت المجلة، أن القرم منصة للضربات الروسية وهدفا لهجمات جوية وبحرية أوكرانية انتقامية.

وخلصت إلى أنه “بسبب شبه جزيرة القرم، تقوم قوات الناتو باستفزازات بالقرب من الحدود الروسية لتحدي هيمنة موسكو في المياه التي يسعى التكتل العسكري للسيطرة عليها”.

شبه جزيرة القرم البحر الأسود حلف الناتو القواعد البحرية القوات الروسية

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