بسبب القرم.. تفوق روسيا في البحر الأسود يثير مخاوف حلف الناتو

قالت مجلة “سبيكتيتور”، إن القواعد البحرية في شبه جزيرة القرم تمنح روسيا التفوق في البحر الأسود، الأمر الذي يجبر دول حلف الناتو على زيادة وجودها في المنطقة.

وأوضحت المجلة، أنه “طالما أن القوات الروسية منتشرة في شبه الجزيرة، فإن البحر الأسود سيظل خاضعًا لإرادة وقدرة موسكو على التهديد والقمع".

وقالت: “لطالما اعتبر التحالف منطقة البحر الأسود خطًا أماميًا”.

وأوضحت المجلة، أن القرم منصة للضربات الروسية وهدفا لهجمات جوية وبحرية أوكرانية انتقامية.

وخلصت إلى أنه “بسبب شبه جزيرة القرم، تقوم قوات الناتو باستفزازات بالقرب من الحدود الروسية لتحدي هيمنة موسكو في المياه التي يسعى التكتل العسكري للسيطرة عليها”.