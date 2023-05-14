هزيمة وشيكة.. أمريكا تقع في خطأ فادح ضد روسيا

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالتورط في صراع ضد روسيا في أوكرانيا.

وقالت المجلة: "المفارقة في الموقف هي أن الغرب انجر إلى الحرب ضد روسيا في نفس اللحظة التي كان ينبغي أن يطور فيها حوارًا معها لمواجهة الصين".

واشارت إلى أن الغرب دفع موسكو بدلاً من ذلك إلى أحضان بكين، التي تسعى بشغف إلى "صداقة بلا حدود" مع جارتها الشمالية.

وأوضحت أن “الولايات المتحدة في حالة مزاجية للمواجهة مع القوتين العظميين، والمتفائلون الساذجون فقط هم الذين يعتقدون أن بإمكان واشنطن الانتصار”.