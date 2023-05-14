أمريكا تعترض 6 طائرات روسية قرب ألاسكا.. تفاصيل

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، عن اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت "نوراد" في بيان، اليوم الأحد، إنها رصدت وتعقبت واعترضت 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يوم 11 مايو، موضحة أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.

ولفتت إلى أن هذه الجولة تمت في الوقت الذي تجري فيه العديد من التدريبات العسكرية الأمريكية واسعة النطاق المخطط لها في ألاسكا".

وأشار البيان إلى أنه من بين الطائرات الروسية كانت قاذفات من نوع "تو-95" و"إل-78" و"سو-35"، مؤكدًا أن مثل هذا النشاط الروسي "يحدث بانتظام" و "لا يُنظر إليه على أنه تهديد".

هذا ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الروسي على بيان قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.