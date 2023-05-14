مسئول أمريكي سابق يكشف عن الخسارة الهائلة في المعدات المقدمة من أمريكا لأوكرانيا

قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور المستشار السابق لرئيس البنتاجون، إن الغرب غير قادر على تعويض نقص المركبات المدرعة التي قدمها للقوات الأوكرانية بعد أن خسروها كاملة في الإشتباكات بينها وبين روسيا، حسبما افادت نوفوستي.

وقال ماكغريغور "لقد خسر الجيش الأوكراني ما يقرب من 10000 عربة مدرعة منذ بداية الصراع، إنه أمر لا يصدق ، 10000!.. ويمكن الافتراض أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكن تعويضها".

وأضاف المستشار السابق لرئيس البنتاجون أن الخسائر الفادحة في المعدات من قبل الجيش الأوكراني تشير الي الفعالية الكبيرة للجيش الروسي في تدمير المركبات المدرعة.

وأشار ماكغريغور قائلا:" أن إرسال أسلحة إلى كييف يمكن أن يجلب الأموال إلى جيوب المجمع الصناعي العسكري الأمريكي،لكنه لن يغير مسار الصراع بأي شكل من الأشكال".