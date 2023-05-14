أوكرانيا تصد أحدث هجوم جوى بـ 3 صواريخ و25 طائرة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها دمرت 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض له أوكرانيا، حسبما أفادت رويترز.

وقالت القوات الجوية في بيان:" إن روسيا هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد المسيرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود و صواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95”.

وذكر مسؤول في الرئاسة الأوكرانية عبر تيليجرام أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة ترنوبيل غرب البلاد.

ولم تعلن السلطات الأوكرانية عن أي أضرار في البنية التحتية الحيوية أو المنشآت العسكرية.