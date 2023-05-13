أوكرانيا : قواتنا تتقدم في اتجاهين في ضواحي باخموت

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار ، اليوم السبت ، إن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاهين في مدينة باخموت بشرق البلاد ، لكن الوضع في وسط المدينة أكثر تعقيدًا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون وروس على حد سواء إن القوات الموالية لكييف بدأت في التراجع في باخموت وما حولها بعد صد هجوم استمر لأشهر شنته القوات الموالية لموسكو وترك الكثير من المدينة في حالة خراب.

واعترفت روسيا يوم الجمعة بأن قواتها تراجعت شمال باخموت قبل هجوم مضاد وعدت به أوكرانيا منذ فترة طويلة لاستعادة المزيد من الأراضي التي فقدتها بعد بدء الحرب العام الماضي.

وكتب ماليار في تلغرام 'قواتنا تتقدم تدريجيا في اتجاهين في ضواحي باخموت .. لكن الوضع في المدينة نفسها أكثر تعقيدا.'

واضاف 'بفضل التخطيط الكفؤ للقيادة وشجاعة مقاتلينا ، العدو غير قادر على السيطرة على المدينة'.

معظم القتال يدور في باخموت بقيادة مجموعة فاغنر من المرتزقة.

وفي بريد على تيليجرام، قال المؤسس يفغيني بريغوزين ، إن رجاله تقدموا لمسافة تصل إلى 550 مترا (1800 قدم) في بعض الاتجاهات يوم السبت ، وقال إن القوات الأوكرانية تسيطر على أقل من 1.78 كيلومتر مربع من المركز.

بريغوزين متورط في حرب علاقات عامة مع وزارة الدفاع في موسكو بسبب ما يقول إنه رفضها توفير ما يكفي من الذخيرة.

وقالت خدمة فاجنر الصحفية في منشور منفصل على تلغرام إن أحد موظفي فاغنر حاول تسليم رسالة شخصية من بريغوجين إلى وزير الدفاع سيرجي شويغو يوم السبت ، لكنه لم ينجح. تناولت الرسالة ما يقوله بريغوزين إنه الأداء الضعيف للقوات النظامية على أجنحة فاجنر.

ولم يرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، المتواجد في روما في زيارة رسمية ، بشكل مباشر عندما سئل عن موعد بدء الهجوم المضاد.

وقال للتلفزيون الايطالي 'لا يمكنني الاجابة على هذا السؤال لكنك سترى النتائج وستشعر روسيا بها.'