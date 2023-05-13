عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا : قواتنا تتقدم في اتجاهين في ضواحي باخموت

باخموت
باخموت

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار ، اليوم السبت ، إن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاهين في مدينة باخموت بشرق البلاد ، لكن الوضع في وسط المدينة أكثر تعقيدًا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون وروس على حد سواء إن القوات الموالية لكييف بدأت في التراجع في باخموت وما حولها بعد صد هجوم استمر لأشهر شنته القوات الموالية لموسكو وترك الكثير من المدينة في حالة خراب.

واعترفت روسيا يوم الجمعة بأن قواتها تراجعت شمال باخموت قبل هجوم مضاد وعدت به أوكرانيا منذ فترة طويلة لاستعادة المزيد من الأراضي التي فقدتها بعد بدء الحرب العام الماضي.

وكتب ماليار في تلغرام 'قواتنا تتقدم تدريجيا في اتجاهين في ضواحي باخموت .. لكن الوضع في المدينة نفسها أكثر تعقيدا.'

واضاف 'بفضل التخطيط الكفؤ للقيادة وشجاعة مقاتلينا ، العدو غير قادر على السيطرة على المدينة'.

معظم القتال يدور في باخموت بقيادة مجموعة فاغنر من المرتزقة. 

وفي بريد على تيليجرام، قال المؤسس يفغيني بريغوزين ، إن رجاله تقدموا لمسافة تصل إلى 550 مترا (1800 قدم) في بعض الاتجاهات يوم السبت ، وقال إن القوات الأوكرانية تسيطر على أقل من 1.78 كيلومتر مربع من المركز.

بريغوزين متورط في حرب علاقات عامة مع وزارة الدفاع في موسكو بسبب ما يقول إنه رفضها توفير ما يكفي من الذخيرة.

وقالت خدمة فاجنر الصحفية في منشور منفصل على تلغرام إن أحد موظفي فاغنر حاول تسليم رسالة شخصية من بريغوجين إلى وزير الدفاع سيرجي شويغو يوم السبت ، لكنه لم ينجح. تناولت الرسالة ما يقوله بريغوزين إنه الأداء الضعيف للقوات النظامية على أجنحة فاجنر.

ولم يرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، المتواجد في روما في زيارة رسمية ، بشكل مباشر عندما سئل عن موعد بدء الهجوم المضاد.

وقال للتلفزيون الايطالي 'لا يمكنني الاجابة على هذا السؤال لكنك سترى النتائج وستشعر روسيا بها.'

الدفاع الأوكراني الهجوم المضاد القوات الأوكرانية حنا ماليار سيرجي شويغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

موضوعات متعلقة

اتحاد السكة الحديد الألماني يلغي إضرابًا مخططًا له 50 ساعة

الجيش الإسرائيلي: هجمات من قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

إعلام إسرائيلي: الجهاد الإسلامي تخرق وقف إطلاق النار بعد دقائق من حيز التنفيذ

موجها اتهاما صريحا لـ ترامب .. بايدن: انتخابات 2024 لن تكون سهلة

القاهرة ورأس الخيمة على رأس أفضل 20 وجهة سياحية حول العالم في 2023 | تقرير

الصين تبيع ديون الولايات المتحدة وتخزن الذهب وسط اتجاه نزع الدولار |تقرير

واشنطن والاتحاد الأوروبي يتعهدان باتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الصين اقتصاديا

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بتكثيف علاقاته مع دول المحيطين الهندي والهادئ

ترشيحاتنا

سفير فلسطين بالقاهرة : جهود مصر نجحت في وقف إطلاق النار بغزة

ريال مدريد يفوز على خيتافي ويرتقي لـ وصافة الدوري الإسباني

بايدن يكشف آخر تطورات المحادثات مع الكونجرس بشأن سقف الدين

الصفقة الأضخم.. ألمانيا توافق على حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بـ2.7 مليار يورو

نادي شعبي .. تعليق مثير من إعلامى بعد فوز الإسماعيلي على الزمالك

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ