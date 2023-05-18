أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

شكل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مجلسًا لإعادة الإدماج، لتقديم المشورة بشأن استعادة الحكم الأوكراني لشبه جزيرة القرم، قائلاً إن “تحرير شبه الجزيرة، التي سيطرت عليها روسيا في عام 2014، سيحدث بالتأكيد”.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال زيلينسكي، إن “المزيد والمزيد من البلدان أدركت أنه سيكون من المستحيل إعادة السلام إلى العلاقات الدولية والقوة الكاملة للقانون الدولي دون إعادة شبه جزيرة القرم أولاً”.

وأضاف: “نواصل عملنا من أجل تحرير شبه جزيرة القرم. ستعود بالتأكيد إلى حكم أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المخابرات الأوكرانية، إن سكة الحديد المستهدفة في شبه جزيرة القرم كانت تغذي القوات الروسية في أوكرانيا بالعتاد والذخيرة، وذلك في إشارة واضحة على ضلوع كييف في تفجير خط السكة الحديد الروسية.

وكانت قد أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن خروج قطار يحمل بضائع وحبوب عن مساره في شبه جزيرة القرم.

وكانت قد أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في شبه جزيرة القرم أدي إلي توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول.