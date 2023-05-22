الاستخبارت الإسرائيلية تحذر حزب الله من خطأ سيؤدي إلى "حرب كبرى" بالمنطقة

صرح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء أهارون حاليفا، اليوم الاثنين، بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يقترب من ارتكاب خطأ من شأنه أن يؤدي إلى تدهور المنطقة إلى حرب كبرى، وفقا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وخلال مؤتمر هرتسيليا للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي شارك فيه مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون، قال حاليفا "حقيقة أن حزب الله يسمح بإطلاق طائرات بدون طيار من سوريا يخلق احتمالية عالية للتصعيد في المنطقة، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين".

وأضاف حاليفا إن "تهديد إيران لإسرائيل أصبح مباشراً، ويتمحور في مجالات كثيرة"، مشيراً إلى الجيش الإسرائيلي على استعداد لاستخدام القوة.

وفي وقت سابق، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إيران، باستخدام سفن مدنية كـ"قواعد إرهابية عائمة"، بتحميلها سرًا بمقاتلين وأسلحة، مضيفًا أن إحدى هذه السفن شوهدت أخيرًا، وهي تقترب من خليج عدن.

وعرض جالانت، في إحاطة تلفزيونية، صورًا يزعم أنها لست سفن إيرانية تم تحويلها من سفن مدنية إلى ما وصفها بـ"قواعد إرهابية".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تخطط لاتخاذ "سلسلة تحركات لتعزيز الموقف الدفاعي في الخليج العربي".

وأضاف أن الرحلة المشتركة على متن سفينة بول هاملتون "ستمثل جزءا من الإجراءات (لم يوضحها) بهدف ضمان مرور المزيد من سفن التحالف عبر المضيق بشكل منتظم".

وفي مطلع مايو الجاري، أعلنت البحرية الأميركية احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج، في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع.