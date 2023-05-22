عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسب روسيا.. أمريكا تهدد جورجيا بالعقوبات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

حذرت الولايات المتحدة، السلطات الجورجية من إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، “نحن قلقين بشأن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا.. هذا قد يعني أن الشركات والمطارات الجورجية قد تكون تحت تهديد العقوبات”.

وأضاف ميللر، أن “الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لزيادة التفاعل مع روسيا".

وألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظام التأشيرات للمواطنين الجورجيين اعتبارًا من 15 مايو.

عن طريق المجر.. قطر تعرض وساطتها لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

أمريكا تكشف حقيقة تشجيعها أوكرانيا على ضرب أراضي روسيا

وأوضحت موسكو أن القرارات المتخذة تتماشى مع نهج روسيا المبدئي المتمثل في تسهيل شروط التواصل والاتصالات بين الروس والجورجيين باستمرار، على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية.

وحصلت شركة الخطوط الجوية الجورجية “جيورجيا آير وايز”  على إذن  للسفر إلى روسيا اعتبارًا من 20 مايو.

روسيا الولايات المتحدة السلطات الجورجية الرحلات الجوية الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

رصدتهم كاميرات المراقبة.. لحظة دخول سعد الصغير وزوجته منزل طليقته بالهرم.. صور

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب إيران .. تفاصيل

عن طريق المجر.. قطر تعرض وساطتها لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

أردوغان: لم نتفاوض مع أوغان لدعمي في انتخابات الرئاسة

مفاجأة صادمة.. سياسي أوروبي يكشف موعد التخلص من زيلينسكي

دعوى قضائية ضد زيلينسكي في أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

في زيارة رسمية.. وزير الداخلية الروسي يصل إلى السعودية

أمريكا تكشف حقيقة تشجيعها أوكرانيا على ضرب أراضي روسيا

الاتحاد الأوروبي يكشف عن توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا

ترشيحاتنا

معارك باخموت الدامية.. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

واتساب يعلن إتاحة ميزة تعديل الرسائل لمدة 15 دقيقة بعد إرسالها

قبل حصاده.. مستوطنون يحرقون أراضي فلسطينية مزروعة بالقمح في سهل رامين

مفيش معلومات.. عوض تاج الدين يعلق علي تصريح الصحة العالمية حول الوباء الجديد

السعودية.. القصة الكاملة لوصول ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية

حفيد علي الكسار يكشف تفاصيل وفاة والده دهسا 3 مرات تحت سيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

مشروبات خارقة.. تعالج حرقان البول فى ثوانى

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

فيديو

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ