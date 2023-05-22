بسب روسيا.. أمريكا تهدد جورجيا بالعقوبات

حذرت الولايات المتحدة، السلطات الجورجية من إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، “نحن قلقين بشأن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا.. هذا قد يعني أن الشركات والمطارات الجورجية قد تكون تحت تهديد العقوبات”.

وأضاف ميللر، أن “الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لزيادة التفاعل مع روسيا".

وألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظام التأشيرات للمواطنين الجورجيين اعتبارًا من 15 مايو.

وأوضحت موسكو أن القرارات المتخذة تتماشى مع نهج روسيا المبدئي المتمثل في تسهيل شروط التواصل والاتصالات بين الروس والجورجيين باستمرار، على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية.

وحصلت شركة الخطوط الجوية الجورجية “جيورجيا آير وايز” على إذن للسفر إلى روسيا اعتبارًا من 20 مايو.