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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن طريق المجر.. قطر تعرض وساطتها لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

قطر
قطر

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الأثنين، إن قطر مستعدة لتقديم الوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لـ RT الروسية.

وأضاف أوربان، في تصريحات عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، أن قطر أبدت استعدادها للوساطة لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنها مستعدة للدخول كوسيط في مفاوضات السلام لوقف الحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن المجر وقطر على وفاق بشأن الانحياز إلى السلام، وهناك تأيد من البلدين للمساعي الرامية لإنهاء الصراع بين موسكو وكييف بالطرق الدبلوماسية، مشددا على دعم هنغاريا لجميع مبادرات السلام الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وكانت قد عرضت الحكومة المجرية في وقت سابق، استعدادها للوساطة في حل الصراع القائم في أوكرانيا واستضافة محادثات السلام في بودابيست.

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