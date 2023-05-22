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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستشار الثقافي لسفارة المجر تتغزل في الغردقة وتنصح الأوروبيين بزيارتها

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقدت كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي لسفارة دولة المجر بالقاهرة  لقاء صحفيا خلال زيارتها لمدينة الغردقة  للإعلان عن تفاصيل اللقاء الثقافى الرياضى المقرر إقامته بشواطئ الغردقة يونيو المقبل، بحضور السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، والمشرف على اللقاء  في تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجرى بالقاهرة.

وقالت المستشار الثقافي خلال اللقاء، ان الحدث  هو الاَول من نوعه  للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة كما يتضمن الحدث لقاء ثقافي و عرض الفلكلور المجرى، لافتة بأن الحدث هو بداية للتعاون  في أحداث مقبلة بين البلدين.

وأضافت، أن الرياضة هي اللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر وتُساهم في توصيل  الصورة بشكل أوضح وذلك لأهمية الرياضة الشعوب.

وأكد بأنها جاءت الي  الغردقة منذ ١٠ سنوات ومارست رياضة الغطس المفضلة لديها مؤكدة بأنها تعشق مدينة الغردقة، وتدعو السائحين من مختلف الدول لزيارتها لما تتمتع به  بطقس رائع ومختلف طوال السنة وآمنة جدا جدا أفضلها للسائحين فى مستوى العالم وأنصح الاوربيين بزيارتها.

وقال السباح خالد شلبي المشرف على اللقاء ان تفاصيل الحدث عبارة عن عرض الثقافة المجرية و الفلكلور المجرى ويشارك في  اللقاء سباحين ذوي الهمم سباحين اصحاء للمشاركة في الايفنت المقرر إقامته في الأول من يونيو المقبل تبادل ثقافي رياضي.

وقال شلبي إن الحدث يعتبر حدث رياضي ثقافي يساهم في تنشيط السياحة في مصر وفي مدنية الغردقة.

وتابع شلبي ان اللقاء  يتضمن تمرينة " عومة" مع و ضد التيار فى شاطىء آمن و مياة صافية لمسافة 500م و 1500م و 3كم يوم الجمعة 2 يونيو القادم الساعة 4عصرا، كما يتضمن اللقاء  منافسة عدد كبير من سباحي المياه المفتوحة من مصر و المجر.

السياحة في مصر المركز الثقافي تنشيط السياحة شواطئ الغردقة مدينة الغردقة مصر والمجر

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