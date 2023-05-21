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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسب أوكرانيا .. المجر تتحرك بعد تهديدات بوقف خط أنابيب النفط" دروجبا"

المجر وأوكرانيا
المجر وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الأحد، إن السلطات المجرية تنتظر تفسيرا من أوكرانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بسبب التقارير التي تتحدث عن تهديد بوقف خط أنابيب النفط دروجبا.

وحسب “راديو كوسوث”، قال زيجارتو: "لم نتلق أي تفسيرات من كييف حول هذا الموضوع".

وشدد وزير الخارجية المجري، على أن رئيس المفوضية الأوروبية يجب أن يقدم بنفسه تفسيرات فيما يتعلق بحقيقة أن مسألة أمن إمدادات الطاقة هي مسألة سيادة.

وفي 10 مايو، أعلنت شركة “ترانسنفت”، عن محاولة  هجوم إرهابي في محطة تحميل بريانسك، موجه ضد خط أنابيب النفط دروجبا.

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وفي وقت لاحق، وصفت وزارة الخارجية المجرية محاولة هجوم إرهابي على خط أنابيب النفط دروجبا بأنها تهديد لأمن الطاقة المجري .

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