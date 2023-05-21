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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للناتو يشكر البرتغال لدعمها أوكرانيا

صدى البلد

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن شكره للبرتغال على مساهمتها في الناتو، بما يتضمن مشاركتها في مهمة الشرطة الجوية ومجموعة القتال متعددة الجنسيات في رومانيا، بالإضافة إلى استضافة أكاديمية الناتو الإلكترونية والتحليل المشترك ومركز الدروس المستفادة، فضلًا عن إسهامها في الضربات البحرية وقوات دعم الناتو في قاعدة (ستريكفورناتو).

وذكر بيان صادر عن حلف الناتو أن تصريحات ستولتنبرج جاءت خلال لقائه برئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا وكذلك وزير الخارجية جواو كرافينيو ووزيرة الدفاع هيلينا كاريراس في لشبونة لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المقرر إجراؤها في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس في يوليو المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء كوستا، أشاد ستولتنبرج أيضًا بالدعم الذي قدمته البرتغال لأوكرانيا، والذي يشمل تسليم دبابات ليوبارد 2 والمساهمة من خلال حزمة المساعدة الشاملة لحلف الناتو.

وأكد الأمين العام مجددًا أن "الناتو سيقف إلى جانب أوكرانيا طالما يتطلب الأمر"، معربا عن ثقته في أن "القوات الأوكرانية لديها القدرات التي تحتاجها لاستعادة أراضيها".

وأشار الأمين العام إلى أن القمة المنتظرة ستكون بمثابة فرصة للحلفاء لمعالجة القضايا الراهنة وبناء القدرة الدفاعية مع الشركاء الرئيسيين.

أكد ستولتنبرج أيضًا على الحاجة إلى زيادة تعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية للطاقة تحت سطح البحر، مشيرًا إلى أن الناتو أنشأ مؤخرًا خلية بنية تحتية تحت سطح البحر لتنسيق الجهود بين حلفاء الناتو والشركاء والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.
 

الاتحاد الأوروبي الناتو أوكرانيا البرتغال رئيس الوزراء كوستا حلف شمال الاطلنطي

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