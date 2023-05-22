بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

أكد أحمد حسام ميدو أن هناك جلسة مرتقبة بين مسؤولي الزمالك وخوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الحالي، لتقييم ما حدث خلال 6 مباريات قاد خلالها الفريق.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إدارة الزمالك تتعامل باحترافية شديدة جدا مع أوسوريو ويعمل بحرية، وبدعم كبير، وهناك جلسة مرتقبة مع المدرب من إدارة الزمالك، ليتم مواجهته عن ما حدث في 6 مباريات له مع الفريق"

أضاف: "إدارة الزمالك تتعامل مع أوسوريو بشكل احترافي، ولكن أكيد الإدارة غير راضية على الشكل والأداء الخاص بالفريق اليوم"

وواصل: "جماهير الزمالك طوال الـ 90 دقيقة حاطين إيديهم على قلوبهم، فيلم رعب بالنسبة للزملكاوية"

واختتم: "كل كورة بتعدي نص ملعب الزمالك بتكون خطر وبتبقى قاعد مستني تدخل لكن الكلام ده محصلش"

