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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو أن هناك جلسة مرتقبة بين مسؤولي الزمالك وخوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الحالي، لتقييم ما حدث خلال 6 مباريات قاد خلالها الفريق.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إدارة الزمالك تتعامل باحترافية شديدة جدا مع أوسوريو ويعمل بحرية، وبدعم كبير، وهناك جلسة مرتقبة مع المدرب من إدارة الزمالك، ليتم مواجهته عن ما حدث في 6 مباريات له مع الفريق" 
أضاف: "إدارة الزمالك تتعامل مع أوسوريو بشكل احترافي، ولكن أكيد الإدارة غير راضية على الشكل والأداء الخاص بالفريق اليوم" 
وواصل: "جماهير الزمالك طوال الـ 90 دقيقة حاطين إيديهم على قلوبهم، فيلم رعب بالنسبة للزملكاوية" 
واختتم: "كل كورة بتعدي نص ملعب الزمالك بتكون خطر وبتبقى قاعد مستني تدخل لكن الكلام ده محصلش"
 

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