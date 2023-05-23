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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أصابهم الإحباط.. شبانة يعلق على تعثر الزمالك أمام الداخلية في الدوري

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة احباط واضحة بين لاعبي الزمالك، مبديًا استيائه من أداء لاعبي الفريق أمام الداخلية، رغم أنه من المفترض أن الفريق الأبيض أفضل فنيًا من المنافس، من أجل حجز الوصول للمركز الثاني واللعب في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "فريق الزمالك لم تسنح له سوى فرص معدودة، وشيكابالا (غفل) لاعبي الداخلية في الهدف الذي سجله سيف الجزيري، ورغم ذلك تراجع الفريق الأبيض بشكل غريب بدلا من إحكام السيطرة على مجريات اللقاء".

وأضاف: "فريق الداخلية كافح بشكل كبير خلال اللقاء ولم ييأس خلال اللقاء، ونجح في إدراك هدف التعادل من ركلة جزاء صحيحة، ومحمد صبحي تدخل بعنف شديد ضد مهاجم الداخلية، والزمالك قدم في المجمل أداءًا متواضعًا خلال اللقاء".

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أصابهم الإحباط.. شبانة يعلق على تعثر الزمالك أمام الداخلية في الدوري

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