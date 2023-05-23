عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمالا لتقنين الأوضاع.. حي شرق بالإسكندرية يواصل تسليم رخص المحال للمواطنين

تسليم رخص المحال
تسليم رخص المحال بحي شرق بمحافظة الإسكندرية

سلم اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، اليوم ٤ من المواطنين رخص المحال الخاصة من ضمنهم أحد فروع سلسلة من كبرى السوبر ماركت بالإسكندرية والكائن بعمارات ضباط مصطفى كامل وذلك تشجيعا للعمل بنظام التراخيص الجديد الذي يعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير وقت الإصدار.

وأكد رئيس الحي أن ذلك القرار الذي أعلن وزير التنمية المحلية البدء في تنفيذه ديسمبر ٢٠٢٢ ، يهدف إلى تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم ، الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

أوبرا الإسكندرية تغنى على مسرح الجمهورية.. تفاصيل

"غرفة الإسكندرية" تستقبل الملحق التجاري لدولة إسبانيا


من الجدير بالذكر أن القانون الجديد لترخيص المحال العامة يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات ، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص في جميع المحافظات والأحياء والوحدات المحلية التابعة لها والمجتمعات العمرانية الجديدة ، بهدف فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي اجراءات معقدة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، باستمرار تنفيذ قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لتقنين أوضاع المحال العامة وإصدار التراخيص الخاصة بهم بنطاق المحافظات.

الاسكندرية الاقتصاد الرسمى التنمية المحلية الاقتصاد الموازي اللواء محمد الشريف الوحدات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

ترشيحاتنا

بتأكل عيش.. تعليق مؤثر من مدرب الزمالك السابق على مستوى الفريق

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-5-2023

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ