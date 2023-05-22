أوبرا الإسكندرية تغنى على مسرح الجمهورية.. تفاصيل

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 26 مايو على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مجموعة من اعمال زمن الفن الجميل منها موسيقي شروق ، من حبي فيك يا جاري ، عندك بحرية ، طاير يا هوا ، يمكن علي باله حبيبي ، سهر الليالي ، فاتت جنبنا ، داري العيون ، كنت فين وانا فين ، الطير المسافر ، وحياتك يا حبيبي ، موعود .. أداء ياسمين إبراهيم ، أحمد رجب ، ندي غالب ، ياسر سعيد ، مصطفي سعد ، هبة إسماعيل ، محمد متولي ، محمد الخولي .

يذكر أن الفرقة تاسست عام 2004 حتى وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام ، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة .