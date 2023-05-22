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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شارلوك هولمز الشخصية الروائية الأشهر في التاريخ.. كيف ابتكرها آرثر كونان دويل؟

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد آرثر كونان دويل وهو كاتب و شاعر و عرف بابتكاره لشخصية شارلوك هولمز، وألّف ما يقارب ال60 قصة حولم غامراته.

نشأ كونان في أسرة ثرية، وكان دائم الاستماع إلى الحكايات التي ترويها عليه والدته، ذهب في البداية إلى كلية الطب، وبعد تخرجه عَمِلَ لفترةٍ وجيزةٍ كطبيب، ثم بعد ذلك  أسّس عمله الخاص، ولكن مسيرته الطبية لم تكن ناجحة. بدأ بكتابة القصص بينما كان ينتظر المرضى، وكان يعلم أن هذه القصص ستغير حياته يومًا ما.

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قصة شارلوك هولمز

بدأ دويل بكتابة الرواية الغامضة A Tangled Skein في عام 1886، وبعد ذلك بعامين أعاد تسمية الرواية ليصبح عنوانها A Study in Scarlet، ونُشرت في عيد الميلاد السنوي في بيتن، وقد قدم في روايته هذه شخصياته الأشهر وهي الباحث شارلوك هولمز ومساعد هواتسون، حصل بعدها على الاعتراف بكونه كاتبًا، وقد كانت تلك أول قصة من قصص شارلوك التي بلغت ال60 قصة خلال مسيرة دويلالمهنية.

كانت له العديد من الأعمال المميزة جدًا منها Beyond the City عام 1893 و The Stark Munro Letters عام 1895. تقاعد دويلمن مهنة الطب بعد أن تم الاعتراف به ككاتب، وخلال هذه الفترة نشر بعض الروايات التاريخية بما في ذلك قصةً عن العصر النابوليونيبعنوان The Great Shadow في عام 1892 والثانية بعنوان Rodney Stone في عام 1896.

يعتبر دويل من الكتّاب غزيري الإنتاج، فقد ألّف أربعةً من أشهر كتب شارلوك هولمز خلال تسعينات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين The Sign of Four عام 1890  و The Adventures of Sherlock Holmes عام 1892 و The Memoirs of Sherlock Holmes عام 1894 و The Hound of Baskervilles عام 1901.

حاول دويل قتل شخصيته المحبوبة شارلوك هولمز في عام 1893 ليتفرغ للأعمال الروحانية والدينية أكثر، ولكن ذلك لم يعجب القرّاء كثيرًا، مما وضعه موضعَ ازدراءٍ بالنسبة للقراء، لذا أعاد شخصيته المميزة في فيلم  Hound of Baskervilles ثم أعاده إلى الحياة في فيلمThe Adventure of the Empty House .لكن ذلك لم يثنيه عن مساعيه في الكتابة في الشؤون الروحانية فقد نشر The New Revolution عام 1918  و The Vital Message عام 1919 و The Wanderings of a Spiritualist عام 1921 و History of Spiritualism عام 1926.

نشر دويل مجموعةً قصصيةً مكونة من 12 قصة ونشرها ضمن مجموعةٍ واحدة بعنوان The Casebook of Sherlock Holmes. فيعام 1928.

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