عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العقلانية المرحة.. كتاب جديد للدكتور سامى عبد العال

صدى البلد

صدر حديثًا للدكتور سامى عبد العال أستاذ ورئيس قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة الزقازيق كتاب "العقلانية المرحة..ابتهج بأسئلة طفلك" ويقول الكاتب إن الكتاب مساحةٌ من التفكير الحُر حول الفلسفة والطُفولة، حيث تمثل الفلسفة شيئاً مهماً للأطفال في مجتمعاتنا المعاصرة غرباً وشرقاً، فهي قادرة على تنمية وزيادة وعيهم بما يساير تطورهم العقلي. الفلسفة تأخذ من الأطفال براءة الأفكار والأسئلة وعمقها في الوقت نفسه، وتعطيهم- في المقابل- قدرات فكرية ومنطقية وتعزز لديهم روح الدعابة العقلية.. كلُّ ذلك بدلاً من تركهم نهباً للعنف والإرهاب والفوضى. إن مسألة (الفلسفة والأطفال) موضوعٌ حيوي جدير بالدراسة، وهو ما تحتاجه ثقافتنا العربية كي نرسم مستقبلاً أفضل لأطفالنا في الغد.

"العقلانية المرِحَة" مصطلح يعبر عن رؤى فلسفية واستراتيجيات وتجارب تكتشف جوهر عالمنا الإنساني وتفاهاته بالمثل، وترسم لوحات باسمةً للأشياء والأحداث والناس والمواقف والتواصل. تستجلي مواقعَ البهجة والسعادة فيما يمارس الإطفال وتحثهم على بناء ذواتهم بين الآخرين، إنها تبرز متعةَ التفكير الفلسفي العميق، وتفجر لذة تحليل الأفكار وإبتكار أشكال من المفاهيم والتصورات الأصيلة. هي فنون متجددة للعيش في سعادة واستمتاع بالتفاصيل العقلية وصور الأشياء المحيطة

txt

"الثقة بالنفس وتطوير الذات" .. محاضرة لقصور الثقافة بالأسمرات

txt

روح الإنسان خالدة.. تعرف على الأفكار الفلسفية التي ناقشها أفلاطون

ويناقش الكتاب دلالة الأسئلة لدى الأطفال باعتبارها نشاطاً عقلياً فلسفياً، فيقترح المؤلفُ أنْ تغادر(الفلسفةُ) أماكنها التقليديةَ بلارجعةٍ، وأنْ ينزل الفيلسوفُ عن المواقع التي تُجمد أفكاره، لتصبح مادةً خصبة للألعاب وصناعةً السعادة والمتعة والبساطة دون إخلالٍّ. ولكن التحدي الكبير من وجهة نظر الكتاب هو: إذا كان الفيلسوفُ صانعاً للأنساق العقلية، فكيف يستطيع أنْ يصنعَ أفكاراً بسيطة؟!، هل يمكن أنْ يكون عقلاً يلهُو ويلعب مع رصانة المعاني وفتح طاقات الشغف والتأمل؟!، بالفعل يستطيع الفيلسوفُ عمل ذلك في عالم الأطفال، لأنَّ الأمر متوقفٌ على أصالة التفكير، لا تغيير الشكل فقط.

ليس الطفلُّ( نقيضَ) الفيلسوفِ على ما يظن البعضُ، لكنهما يلتقيان من طرفي الحياة البعيدة والقريبة. الطفل في مرحلته عقل متفتح ونامٍ وتلقائي بالإمكانية المبدئية لكلمة عقلٍّ، بينما ينشد الفيلسوف هذه الجوانب مارّاً بمعضلات عقليةٍ طاحنةٍ أحياناً. غايةُ الطفل- تحت نظر المجتمعات – أنْ ينمو ويتقدم ويبدع إلى ما ينتهي إليه التفلسفُ(تكوين العقلانية)، في حين أنَّ الفيلسوف يحاولُ إيجادَ أحلامه الطفولية البسيطة بعد درجات التعقيد والتركيب ضمن أفكاره، وكأنَّ الإثنين(الطفل والفيلسوف) يبحثان عن وجههما الآخر في اتجاهين مختلفين، ولكن المفارقة التاريخية أنهما قد أعطيا ظهرهما لبعضهما البعض، فالطفل يتجهُ من البداية إلى النهاية والفيلسوف يعودُ من النهاية إلى البداية. كلاهما يمكن أن يشكل مصدر إلهام للآخر، وهذا فيه عظيم الفائدة لثقافتنا العربية وحياتنا الإنسانية

 

كتاب تطوير الذات جامعة الزقازيق دكتور سامى قصور الثقافة كلية الأداب جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

تراجع قوي يضرب الحديد عالميا|وهذا سعر الطن الآن بعد نزوله 800 جنيه

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

529.7 مليار جنيه|صلاح هاشم يخص صدى البلد بتفاصيل برامج الحماية الأكبر في تاريخ مصر.. فيديو

ماذا كان يفعل النبي في شهر ذي القعدة؟.. 5 أعمال فلا تتركها

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-5-2023

انتظرته ولم يأت.. الرئيس الأوكراني يمتنع عن لقاء نظيره البرازيلي في اليابان

حدث ليلا| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار في تقرير حديث.. عطل يضرب إنستجرام ومحمد رمضان يرد على خالد سرحان

الصين تتفوق على اليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدمني شوبينج|هذه الأبراج تحرص على تحديث خزانة ملابسها كل موسم

مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتلى وجرحى.. ماذا حدث؟

بعد شائعة وفاتها.. صور أثارت الجدل لـ علا غانم

هذا النوع أكثر أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها|خالي بالك

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ